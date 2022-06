Si profila una vittoria larga per il candidato per il centrosinistra, Nicola Fiorita, che è in vantaggio con il 59,40% dei voti nel ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco. Il candidato del centrodestra, Valerio Donato, al momento è dato al 40,60%. Questi i dati quando sono state scrutinate 62 sezioni su 92.