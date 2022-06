Catanzaro, Misiti (M5S): “Bene scelta Talerico su Fiorita”

“Apprendiamo con soddisfazione la scelta del candidato a sindaco di Catanzaro Antonello Talerico di sostenere Nicola Fiorita nel prossimo turno di ballottaggio che vedrà il nostro candidato confrontarsi con Valerio Donato”. Lo afferma l’on. Massimo Misiti, coordinatore regionale del MoVimento 5 Stelle Calabria. “Il sostegno dell’avvocato Talerico e delle due liste a lui collegate, ‘Io scelgo’ e ‘Catanzaro al Centro’ – prosegue – avvalora ancor di più la scelta che abbiamo compiuto nell’individuare in Nicola Fiorita la persona giusta al momento giusto. Concordiamo nella necessità di comporre una giunta di alto spessore e dare finalmente a Catanzaro quel rilancio che serve per recuperare la centralità che sino a questo momento è mancata. Il lavoro di tutti noi ora deve essere incentrato sulla vittoria, e mai come in questo momento, è necessaria la partecipazione attiva di tutti esercitando il diritto al voto che potrà finalmente consentire al nostro capoluogo di Regione di rimettersi in carreggiata”.