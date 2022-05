Catanzaro, IV: “Grazie Rosato, la lista “Riformisti Avanti ” darà un contributo determinante”

“Il tour politico-istituzionale di Ettore Rosato -vice Presidente della Camera dei Deputati e Presidente di Italia Viva- dimostra quanta attenzione il partito del nostro leader Matteo Renzi dedica alla Calabria.

Esprimo, dunque, gratitudine al Presidente Ettore Rosato, al Senatore Ernesto Magorno, Brunello Censore, Daniela Rotella e Salvatore Rotundo -Coordinatori Cittadini di Catanzaro-.

Un plauso e tanta ammirazione a Fabio e Roberto Guerriero -amici da sempre impegnati in politica e stimatissimi in Città- per il ruolo importantissimo nel proporre una lista forte, fatta di candidati espressioni autorevoli della società civile della Città di Catanzaro.

La lista “Riformisti Avanti” con il contributo di Italia Viva, sono certo sarà determinante in termini di consenso elettorale e di idee al Prof. Valerio Donato che lo porterà ad essere il prossimo Sindaco di Catanzaro.

Abbiamo aderito subito progetto del Prof. Donato, perché, come Italia Viva, riteniamo il Professore incarni quello spirito riformista, capace di guardare al futuro e di aggregare le migliori energie del territorio.

Lo abbiamo fatto con convinzione, altresì, perché riteniamo Valerio Donato, in questo momento storico particolarmente delicato, sia la persona giusta e competente per affrontare le sfide politiche-amministrative che ci attendono e, nel contempo, sappia aiutare la Città capoluogo a conquistare il ruolo di centralità della politica regionale”. Lo afferma in una nota il Coordinatore Provinciale di IV, Francesco Mauro.