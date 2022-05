Celebrato ieri il 9 Maggio, oggi Euro.Soul fa tappa a Badolato

l giorno dell’Europa, a Soverato, è stato celebrato grazie all’unico Festival dedicato al 9 Maggio esistente in Calabria. Euro.Soul ha coinvolto 40 ospiti internazionali nella perla dello jonio. City games, tavoli di lavoro sull’imprenditoria giovanile (2022 anno europeo dei giovani) e grande festa per il decimo anniversario dell’associazione JUMP.

Un Festival, come sempre, carico di energia e tanta positività. Oggi 10 Maggio, l’evento farà tappa a Badolato a partire dalle 16.30.

Durante il Social Economic Forum – il secondo dei tre programmati dall’8 all’11 Maggio – Germania, Spagna, Portogallo, Finlandia, Nord o Macedonia, Lithuania, Grecia, Ungheria e Italia saranno rappresentati da delegazioni di giovani imprenditori e managers di esperienza. I protagonisti si confronteranno sul tema degli smart workers e di strategiche e virtuose reti internazionali essenziali per rinvigorire e ripopolare aree rurali e piccole comunità. In seguito, gli ospiti internazionali di JUMP, avranno modo di visitare il Borgo in collaborazione con Riviera e Borghi degli Angeli e degustare le prelibatezze culinarie locali.