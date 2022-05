Catanzaro, elezioni comunali e referendum: le indicazioni per il rilascio dei certificati agli elettori fisicamente impediti e per il voto domiciliare

L’ufficio elettorale del Comune rende noto che, in previsione delle elezioni referendarie e comunali del prossimo 12 giugno, il servizio per il rilascio certificazioni agli elettori fisicamente impediti all’espressione del voto sarà assicurato da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 12, negli ambulatori della Medicina legale in via Ettore Vitale 248, quartiere Pontegrande.

Il servizio verrà comunque assicurato, sempre alla Medicina legale di via Vitale, anche venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 giugno (giorno di votazione) dalle ore 9 alle ore 12.

Si precisa che la certificazione sarà rilasciata solo ed esclusivamente ai soggetti fisicamente impediti, vale a dire ciechi (indispensabile documentazione specialistica oculistica recente che attesti il grado di deficit visivo da cui si è affetti; in carenza, il certificato per voto assistito NON potrà essere rilasciato); amputati o affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità a carico di ambedue le mani; l’ammissione al voto assistito non è consentita a infermi psichici.

Coloro che avanzano richiesta della certificazione dovranno esibire valido documento di riconoscimento, certificazione medica attestante la patologia per cui si è impediti a votare autonomamente, compresi verbali di invalidità civile e legge 104 contenenti la diagnosi.

Inoltre, per le persone in stato di dipendenza da apparecchiature elettromedicali o per persone non trasportabili con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge 5-2-92 nr. 104, dovrà pervenire all’unità operativa di Medicina legale di Catanzaro una richiesta di rilascio di idonea certificazione entro il 23-5-22 (termine ordinatorio), esibendo certificato del medico curante di non trasportabilità.

La certificazione per il voto assistito, così come per il voto domiciliare, comprendenti allegata copia di un documento di identità e tessera elettorale del soggetto interessato, dovranno essere presentate all’ufficio elettorale del Comune, che provvederà ai successivi adempimenti previsti dalla legge.

Di seguito il link contenente l’avviso:

https://www.comune.catanzaro.it/files/Ufficio%20elettorale/ELEZIONI%202022/AVVISO%20%20VOTO%20DOMICILIARE%20E%20VOTO%20ASSISTITO.pdf