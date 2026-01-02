Intesa tra Regione ed Ordine dei Geologi: accordo approvato nell’ultima seduta di Giunta

Nel corso della seduta della Giunta regionale del 30 dicembre scorso è stato approvato all’unanimità, su proposta del Presidente della Regione Calabria, on. Roberto Occhiuto, l’Accordo tra la Regione Calabria e l’Ordine dei Geologi della Calabria.

L’intesa – spiega il Presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria, Giovanni Andiloro – trae origine dalle interlocuzioni avviate nell’ambito della campagna di sensibilizzazione promossa dall’Ordine in occasione della tornata elettorale regionale dello scorso ottobre, rivolta ai candidati alla Presidenza della Giunta. In tale contesto, l’Ordine dei Geologi ha incontrato, tra gli altri, l’attuale Presidente della Regione, condividendo l’esigenza di affrontare alcune tematiche di primaria importanza per la tutela e lo sviluppo dei comparti strategici della Calabria.

Al centro del confronto vi sono state, in particolare, la difesa del suolo, la gestione delle risorse idriche, la mitigazione dei rischi naturali, la tutela dell’ambiente e la sostenibilità degli impatti antropici. Su queste basi comuni si è sviluppato l’Accordo tra la Regione e l’Ordine dei Geologi, il cui schema è stato formalmente approvato nell’ultima seduta di Giunta.

L’Accordo è finalizzato a promuovere l’avvio di azioni normative e tecniche efficaci, volte a orientare le politiche di pianificazione per il governo del territorio e delle risorse idriche, nonché sull’utilizzo sostenibile delle georisorse, oltre ad affrontare ulteriori ambiti di interesse condiviso. Dall’intesa generale potranno discendere successivi accordi attuativi, da stipulare con i singoli Dipartimenti regionali, mirati al raggiungimento di specifici obiettivi settoriali.

Nei prossimi giorni è prevista una riunione operativa con il Presidente Occhiuto e con gli Assessori competenti, al fine di definire le prime attività da avviare sulla base delle priorità che verranno individuate.

«Ringrazio, a nome di tutto il Consiglio, il Presidente della Giunta regionale, on. Roberto Occhiuto – conclude Andiloro – per l’attenzione riservata alle tematiche affrontate e per l’approvazione di questo primo, rilevante passaggio, che costituisce una chiara manifestazione di una concreta collaborazione tra i due Enti e pone basi solide per l’avvio di un percorso condiviso, fondato su una proficua cooperazione istituzionale su questioni di primaria importanza per la sicurezza dei cittadini e per lo sviluppo sostenibile della nostra regione».