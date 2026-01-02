Festival del Sociale augura il nuovo anno su Rai 5

Il Festival del Sociale ha salutato l’arrivo del 2026 con una messa in onda speciale su Rai 5 il giorno di Capodanno, registrando dopo la messa in onda su rai Play l’attenzione di Rai Cultura.

Prodotto da Life Communication con la collaborazione di Conservatorio Statale di Musica “P. I. Tchaikovsky”, ideato e condotto da Domenico Gareri, il programma ha visto protagonista l’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal Maestro Filippo Arlia, con la partecipazione straordinaria di artisti speciali: l’atleta speciale Maila Ricca, il gruppo di ballerini sordi di ambra Bianchini ” Silent Beat”, Francesco Murdolo, Massimo Tagliata, gli attori di Fiori del Deserto, i Glasond & Hammon, il coro dell’ Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro, Stefania Marinaro, Luigi Pucci, Elena Sodano e gli ospiti della Casa Paese di Cicala, Francesco Manfredi, a sostenere il loro messaggio attraverso le abilità diverse, quello dell’inclusione: Maria Rita Parsi, il mago Paris, Le Div4s, Samuel Peron.

Attraverso la musica e lo spettacolo, il Festival del Sociale ha voluto rivolgere un augurio di Buon Anno, e un invito a guardare la persona, rinnovando il proprio impegno nella promozione dei valori della solidarietà, dell’inclusione e del dialogo culturale.

La messa in onda su Rai 5 conferma l’attenzione del pubblico verso format culturali capaci di unire qualità artistica e messaggi sociali, in linea con la missione del servizio pubblico.