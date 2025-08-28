Forum Famiglie Calabria: “Bene le parole di Meloni su natalità e famiglia al Meeting di Rimini”

“L’annuncio di sostegni concreti per le famiglie, un nuovo Piano casa per le giovani coppie e un taglio delle tasse alle famiglie del ceto medio, vanno nella giusta direzione.

Siamo persuasi che il tema dell’abitazione principale per le giovani coppie sia un driver importante per poter progettare una vita di famiglia.

Sul taglio alle tasse al ceto medio, da tempo in difficoltà, auspichiamo che non si tratti di un’operazione trasversale a prescindere dal numero dei figli. Così come l’eliminazione della prima casa dal calcolo ISEE e il fattore famiglia.

In tal senso, il Forum delle Associazioni Familiari è disponibile ad ogni livello a proseguire il confronto sulle misure necessarie a contrastare il calo delle nascite e per questo, saremmo lieti di poter esporre le nostre riflessioni in un dialogo sereno e costruttivo, qualora ciò si ritenesse opportuno”.

E’ quanto si legge in comunicato stampa del forum delle Associazioni Familiari Calabria.