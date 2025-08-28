“La realtà non è altro che un 'paesaggio nella nebbia': misterioso e tutto da scoprire” - Theo Anghelopoulos
Regionali, il movimento ‘Risveglio Democratico’ di Africo: “Sosteniamo richiesta candidatura di Antonio Malara nelle liste di Occhiuto”

Il Movimento Risveglio Democratico di Africo, che ha già sostenuto la candidatura a sindaco di Francesco Talia, annuncia il proprio sostegno alla richiesta di candidatura nelle liste del presidente Occhiuto ad Antonio Malara, “un giovane brillante e capace, da sempre a fianco ai cittadini, aggiungendosi al nutrito gruppo di movimenti ed amministratori locali che hanno già manifestato il loro appoggio alla sua candidatura”.

“Sosteniamo Malara per le sue proposte concrete sulla sanità, sul turismo e sull’occupazione giovanile perché crediamo fortemente che ci sia bisogno di giovani competenti nelle istituzioni. Il Presidente Roberto Occhiuto ha già dimostrato concretamente grandi capacità di governo, rivalutando la città metropolitana di Reggio Calabria e la Calabria sotto l’aspetto turistico, grazie alla sua lungimiranza nell’investimento sull’aeroporto di Reggio con i voli Ryanair e siamo convinti che, con il contributo di energie nuove, si possa fare ancora di più per la Calabria”.

