Europol smentisce Muraca: “Accuse fuorvianti. Stipendi regolari e CCNL sempre garantito’

“Sia chiaro che non è in contestazione il diritto dei lavoratori di porre in essere azioni volte ad ottenere condizioni ritenute migliorative, sebbene il ricorso alla misura estrema dello sciopero sia apparso sproporzionato rispetto a rivendicazioni che, oggettivamente, non presentano la connotazione di “gravità” con la quale vengono oggi presentate; e non è in contestazione neppure il diritto del Consigliere Muraca di esprimere solidarietà ed affiancare i lavoratori nella loro azione; tuttavia parlare di un “modello fondato sullo sfruttamento e sul disconoscimento dei diritti fondamentali dei lavoratori”, attesa l’assenza di simili violazioni, risulta inaccettabile in quanto del tutto ingiustificato, oltre che offensivo e lesivo dell’immagine e della reputazione di un’azienda che, con buona pace di chiunque ipotizzi il contrario, opera da venticinque anni sul territorio nel pieno rispetto delle normative e dei contratti, offrendo occupazione stabile a oltre 90 lavoratori e la cui serietà e credibilità è dimostrata, nel tempo, dai fatti. Sicchè, a fronte della eventuale diffusione di informazioni inveritiere o fuorvianti, da parte di chiunque, l’azienda sarà costretta a tutelarsi nelle sedi opportune”.

L’invito a un incontro diretto con il consigliere Muraca

Infine, per dissipare ogni ombra infondata, Europol ha formalmente sollecitato un incontro al diretto interessato, “al fine di dimostrare, documenti alla mano, la realtà dei fatti”. L’azienda ha ribadito la propria piena disponibilità a un confronto costruttivo anche con le oo.ss., con l’obiettivo di riportare il dialogo in un quadro di aderenza ai fatti, per trovare soluzioni condivise nell’interesse dei lavoratori e della continuità dei servizi essenziali che Europol Srl garantisce alla comunità.