Operazione “Garbino”: condannato a 5 anni e 5 mesi l’ex consigliere regionale ed ex assessore di Crotone Ottavio Tesoriere

È stato condannato a 5 anni e 5 mesi di reclusione l’ex consigliere regionale e ex assessore comunale di Crotone, Ottavio Tesoriere, tra i 15 imputati giudicati colpevoli dal Gup distrettuale di Catanzaro al termine del processo con rito abbreviato nato dall’operazione “Garbino”, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia nell’ottobre 2024. L’operazione – il cui nome richiama il vento caldo che spazza le nuvole – fu eseguita dalle Squadre Mobili di Crotone e Catanzaro e portò all’emissione di 11 provvedimenti di fermo.

Le accuse, a vario titolo, includevano associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso, usura, estorsione, porto e detenzione illegale di armi e traffico di stupefacenti. L’inchiesta, avviata nel marzo del 2020, aveva coinvolto 29 indagati.

Tesoriere è stato ritenuto colpevole di voto di scambio politico-mafioso in relazione alle elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021 nelle quali era candidato nella lista Occhiuto Presidente ma non fu eletto. Secondo la ricostruzione della Dda, si sarebbe accordato con Fabrizio e Pasquale Pullano – ritenuti contigui alla cosca Arena – per ottenere pacchetti di voti in cambio della promessa di intercedere per una pensione di invalidità a favore del figlio di uno dei due.

Le indagini avrebbero inoltre documentato ulteriori promesse di appalti, incarichi pubblici e favori personali. L’operazione Garbino è nata da un’indagine sulle infiltrazioni criminali nella gestione del porto di Catanzaro Lido.

Tra i protagonisti dell’inchiesta anche Fiorello Maesano, ritenuto figura di vertice e riferimento per la risoluzione di “problematiche” interne alla criminalità organizzata, come il sostegno agli imprenditori sotto estorsione. Secondo l’accusa, Maesano avrebbe gestito la cosiddetta “bacinella” – il fondo comune della cosca Arena- per finanziare detenuti e famiglie.

Le condanne inflitte dal gup agli altri 14 imputati condannati variano dai tre mesi ai 14 anni e sei mesi.