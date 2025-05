Corigliano-Rossano, Sapia e Zangaro: “Sanità in Calabria: il tempo dell’attesa è finito. Il 10 maggio tutti a Catanzaro per il diritto alla salute”

“Il 10 maggio saremo a Catanzaro, al fianco di centinaia di amministratori, comitati, lavoratori e cittadini calabresi, per una grande manifestazione che ha un obiettivo chiaro: rivendicare il diritto alla salute negato in questa regione. Un diritto costituzionale, svilito da anni di commissariamento, da politiche fallimentari, da tagli indiscriminati e da una visione tecnocratica che ha trasformato la sanità pubblica calabrese in un campo di macerie.

Come consiglieri comunali di Corigliano-Rossano, riteniamo che sia arrivato il momento di una svolta politica profonda. Il tempo dell’attesa è finito. Le promesse, i piani sulla carta, i tavoli tecnici e le riforme mai attuate non bastano più. Oggi occorre alzare la voce e pretendere una netta inversione di rotta: la sanità calabrese deve tornare a essere una priorità concreta per le istituzioni regionali e per il Governo nazionale.

Il Manifesto che accompagna la manifestazione del 10 maggio fotografa in modo preciso le cause e gli effetti di questo disastro sistemico: una sanità pubblica smantellata, la medicina territoriale mai realmente implementata, ospedali privi di personale e risorse, cittadini costretti a migrare per curarsi o a indebitarsi per accedere al privato. Il fallimento del commissariamento è ormai sotto gli occhi di tutti: non ha sanato il debito, non ha garantito i LEA, non ha migliorato l’efficienza del sistema. Anzi, ha aggravato le disuguaglianze e favorito la fuga dei professionisti.

È necessario ripensare radicalmente il modello sanitario in Calabria: potenziando la rete ospedaliera pubblica, riattivando i presidi locali, stabilizzando il personale sanitario, investendo nella prevenzione e nei servizi di prossimità. L’ospedale unico della Sibaritide – atteso da decenni e ancora incompiuto – pone interrogativi serissimi sulla gestione.

Chi oggi governa la Regione e chi ha responsabilità a livello nazionale deve assumersi l’onere di rispondere a questa emergenza con atti concreti e risorse certe. Ma anche noi amministratori locali dobbiamo fare la nostra parte, senza più ambiguità o silenzi: difendere la sanità pubblica significa difendere il patto sociale che tiene insieme una comunità.

Per questo, saremo a Catanzaro il 10 maggio. Non per delegare ad altri, ma per esserci. Per pretendere risposte. Perché la salute non può più aspettare”.

Lo affermano in una nota Cesare Sapia e Liliana Zangaro, consiglieri comunali della città di Corigliano-Rossano.