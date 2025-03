Le Camere di Commercio calabresi promuovono “Tourism Lab Academy”

– Unioncamere Calabria e le Camere di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, di Cosenza e di Reggio Calabria, nell’ambito delle azioni previste dal Programma “Sostegno al Turismo” Fondo Perequativo 2023-2024, promuovono due importanti iniziative finalizzate alla valorizzazione e al sostegno del settore turistico regionale: la certificazione di qualità “Ospitalità Italiana” e la seconda edizione della “Tourism Lab Academy”.

L’assegnazione della certificazione di qualità “Ospitalità Italiana”, realizzata con la collaborazione di ISNART, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche società in house del sistema camerale che gestisce il marchio Ospitalità Italiana, si pone l’obiettivo di qualificare l’offerta turistica delle imprese italiane in modo da accompagnarle nell’essere sempre più in linea con le esigenze espresse dalla domanda turistica e pienamente rispondenti alle caratteristiche proprie dei territori in cui sono localizzate.

Al rilascio della certificazione “Ospitalità Italiana” è associata l’attribuzione di un rating, il cui scopo è di differenziare le strutture su livelli multipli di valutazione in relazione a: qualità del servizio, promozione del territorio, identità, notorietà.

Sono molteplici i benefici dall’ottenimento della certificazione e del relativo rating, tra cui la possibilità per l’impresa di darne ampia diffusione nella propria attività di comunicazione e promozione; l’inserimento delle strutture certificate nelle azioni promozionali degli Enti camerali territoriali e di ISNART nonché all’interno del portale https://ospitalita-italiana.com/.

I riconoscimenti saranno assegnati, previo superamento di apposito audit di verifica, ad un massimo di n. 20 imprese. La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere trasmessa, secondo le modalità previste dal bando, entro il 28 marzo 2025.

La “Tourism Lab Academy” nasce dalla collaborazione tra il sistema camerale, Isnart e Universitas Mercatorum e rappresenta un qualificato percorso formativo nel corso del quale saranno affrontati temi quali la sostenibilità e l’efficientamento energetico per le imprese del settore turistico, il budgeting, il controllo di gestione, la comunicazione e il digital marketing.

La partecipazione alla Tourism Lab Academy è totalmente gratuita per le imprese della filiera turistica italiana (settore ricettivo, ristorativo, tour operatori e agenzie di viaggio…).