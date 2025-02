Bando Promocoop 2025. Interamente finanziata la costituzione di nuove cooperative

AUMENTA LA DISPONIBILITA’ DEL FONDO PROMOSSO DA UNCI CHE QUEST’ANNO FINANZIA FINO A €1500

La Promocoop spa, fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione promosso dall’UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane), con l’intento di perseguire finalità legate alla promozione e finanziamento di nuove imprese, anche per il 2024 promuove la costituzione di nuove forme cooperative attraverso la possibilità di accedere al Bando Promocoop 2025, con il quale si potrà avviare una nuova realtà imprenditoriale praticamente a costo zero.

A quanti interessati alla costituzione di imprese cooperative e loro consorzi verrà fornita gratuitamente assistenza e consulenza, presso lo sportello Promocoop della Nuova UNCI Calabria.

Beneficiari dell’iniziativa saranno tutte le società cooperative e loro consorzi costituite nel 2025 e iscritte al Registro delle Imprese. Sono considerati requisiti preferenziali: la presenza di giovani fino a 35 anni di età e donne che costituiscano almeno il 50% della compagine sociale; scopi sociali finalizzati all’erogazione di servizi e produzione di beni nei settori: SOCIALE, AMBIENTE E TURISMO, attraverso metodologie innovative; l’appartenenza dei sodalizi al settore della cooperazione sociale, istituito ai sensi della l. 381/91 e infine la previsione statutaria di Adesione all’UNCI – Unione Nazionale Cooperative Italiane.

Il bando considera ammissibili a rimborso, per un importo massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) a cooperativa le spese notarili sostenute per la costituzione e le spese di acquisto e vidimazione libri sociali e fiscali . Per le cooperative costituite dal 01/01/25 al 30/06/25 la scadenza è 30.06.25; per le costituite successivamente è al 31/12/25. Unicamente per le cooperative costituite nel mese di dicembre 2025 la scadenza sarà entro il 31.01.26

Per informazioni scrivi a : promocoopcalabria@libero.it – nuovauncicalabria@libero.it – chiama allo: 0965/1875357

O raggiungici in Via Tommaso Campanella 38/a 89127 Reggio Calabria

La Nuova UNCI Calabria, consapevole che la cooperazione è una risorsa, incentra tutti i suoi sforzi su di essa e, a gran voce, promuove iniziative, come il bando Promocoop, che rappresentano un’opportunità.