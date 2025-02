“Calabria per i Giovani”, iniziativa Regione-Sport e Salute. Voucher ai ragazzi dai 14 ai 24 anni per la pratica sportiva

La Regione Calabria continua a puntare sui giovani e sullo sport. Al via da oggi la seconda edizione dell’iniziativa ‘La Calabria per i Giovani: azione voucher sportivi 2025’ a valere sui fondi del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri che, in collaborazione con Sport e salute, punta a promuovere la pratica sportiva gratuita per i ragazzi di età compresa tra i 14 e 24 anni. “Attraverso ‘voucher sportivi’ dal valore di 500 euro da utilizzare presso le associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche calabresi, – si legge nella nota – oltre tremila giovani calabresi potranno svolgere attività fisica e sportiva, esaltando così il ruolo dello “sport” come uno dei più importanti strumenti educativi e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico. L’obiettivo del progetto è quello di promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, il diritto allo sport, con particolare attenzione a chi versa in condizioni di disagio economico e sociale, favorendo così la funzione dell’attività fisica come strumento di inclusione sociale, promozione del benessere, di prevenzione, sviluppo e contrasto alla sedentarietà”. Sino alle ore 16 del 21 marzo, le Asd e Ssd calabresi cosi come tutti i ragazzi residenti in Calabria dai 14 ai 24 anni, potranno accedere sul sito di Sport e Salute e, attraverso l’apposita piattaforma, presentare la candidatura a beneficiare dell’iniziativa promossa dalla Regione Calabria. Ciascun richiedente potrà ottenere un solo voucher, da utilizzare entro il 31 dicembre 2025 svolgendo attività sportiva per almeno otto ore mensili. Per l’assegnazione dei voucher verrà data priorità al reddito Isee più basso; in caso di parità di Isee, all’ordine cronologico di presentazione della domanda in piattaforma.