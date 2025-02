Bilanci Asp, Straface: “Occhiuto sta ricostruendo la credibilità ed il futuro della sanità”

“Se, da una parte, le continue campagne di allarmismo ed odio sociale, le strumentalizzazioni sistematiche dei disagi dei calabresi, miste a demagogia e populismo continuano a creare disinformazione fine a stessa; dall’altra, è soltanto la reale capacità di governo nell’assumersi con coraggio e visione responsabilità decisionali per risolvere giganti problemi ereditati da decenni di malgoverno che contribuisce a far recuperare il rapporto di fiducia delle cittadinanze e dei territori nelle istituzioni pubbliche, locali, regionali e nazionali e nell’azione politica di qualità”.

Per Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione Sanità del Consiglio Regionale, questo “rappresenta il risultato concettuale, socio-culturale e democratico se possibile ancora più importante derivante dalla complessiva e concreta azione di risanamento strutturale della sanità che il Presidente e Commissario Roberto Occhiuto sta continuando a portare avanti da soli 3 anni e con traguardi misurati, reali ed oggettivi di cui l’intera Calabria può e deve andare orgogliosa in Italia, a testa alta, senza più complessi d’inferiorità”.

“Con l’approvazione anche degli ultimi bilanci dell’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria – continua – si passa definitivamente dal Medioevo della intollerabile contabilità orale che per decenni ha macchiato l’immagine e minato l’autorevolezza politico-istituzionale dell’intera regione, alla trasparenza, alla certezza, alla chiarezza ed alla coerenza delle entrate e delle spese in un comparto delicato e strategico come quello della garanzia pubblica del fondamentale diritto alla salute dei cittadini.

Rispetto a questa innegabile normalizzazione del disastro sanitario regionale ereditato dal passato – aggiunge – risultano davvero inaccettabili i continui tentativi di mistificazione della realtà, di revisionismo storico e di cancellazione delle proprie responsabilità passate da parte di quanti, a vario titolo, dal PD al Movimento 5 Stelle, sono stati attori protagonisti, nei governi regionali e nazionali, dell’inerzia, quando non dell’inefficienza e di fatto della progressiva demolizione di ogni credibilità e sostenibilità, manageriale, finanziaria e perfino etica del sistema sanitario regionale”.

“Bisognerebbe prendere solo atto della serie di risultati veri, oggi esistenti e ieri inesistenti, prodotti direttamente dalla gestione commissariale del Presidente Occhiuto, che così come riconosciuto continuamente da enti terzi, da Agenas alla Fondazione Gimbe sui Lea dei giorni scorsi, stanno ricostruendo da zero le basi, la credibilità ed il futuro della sanità calabrese, di una sanità normale; numeri e risultati – conclude Pasqualina Straface – che ci porteranno definitivamente a breve fuori dalla stagione dei commissariamenti nazionali per consentire un rilancio ancora più spedito, deciso ed innovativo della nuova sanità della Regione Calabria”.