Princi: “Con Ministro Foti incontro produttivo, Calabria sia motore di sviluppo”

“Oggi a Bruxelles, insieme a un ristretto gruppo di colleghi eurodeputati italiani di altre delegazioni, ho incontrato il Ministro italiano per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti. È stato un incontro produttivo, durante il quale sono stati trattati temi di grande rilievo”. Lo afferma in una nota l’eurodeputata calabrese Giusi Princi.

“Ho ringraziato il Ministro Foti per la sua disponibilità”, spiega Princi. “Come Gruppo PPE – prosegue -, abbiamo sostenuto la vicepresidenza esecutiva del suo predecessore, Raffaele Fitto. Una nomina che saprà rafforzare ancora di più il ruolo del nostro Paese, già centrale anche grazie all’impegno di Forza Italia nel PPE e del nostro vicepremier Antonio Tajani, che anche in quel caso ha svolto un prezioso ruolo di intermediazione”.

“Al Ministro Foti – aggiunge l’eurodeputata – ho evidenziato la centralità delle regioni del Sud, e in particolare della Calabria, come motore di sviluppo per tutto il Paese e, di conseguenza, per l’intera Europa. Occorre avviare un percorso strutturato, in sinergia tra istituzioni, per sviluppare le infrastrutture, far fronte alla denatalità e alla fuga dei cervelli, dare maggiori opportunità ai giovani. Esempi virtuosi e concreti ci sono: la Calabria lo scorso anno, quando ero Vicepresidente della Regione, grazie all’impegno del Presidente Occhiuto, ha firmato con il Governo un importante accordo per il Fondo sviluppo e coesione di circa 3 miliardi di euro. È stata la decima Regione che ha firmato l’accordo, la prima a sottoscriverlo in tutto il Mezzogiorno d’Italia. Camminare insieme, quindi, è fondamentale ed è possibile. Abbiamo bisogno di un Sud forte per un’Italia più forte in un’Europa ancora più forte. La Calabria, dunque – conclude Giusi Princi –, oggi può essere un modello: grazie alla governance nella gestione dei fondi, portata avanti dal Presidente Occhiuto, e alla sinergia istituzionale del centrodestra a vari livelli, la regione sta riuscendo a ridurre il divario con gli altri territori e non essere più fanalino di coda in termini di sviluppo e crescita”.