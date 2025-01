Calabria: Regione, tutti confermati i fondi per l’Alta velocità

“La Giunta regionale reputa la realizzazione dell’Alta velocita’ in Calabria uno degli obiettivi imprescindibili della propria azione di governo. Cosi’ l’assessore ai Lavori pubblici della Regione Calabria, Stefania Caracciolo, con riferimento alla polemica aperta da esponenti del centrosinistra sul rischio di un definanziamento di alcune infrastrutture da parte del governo nazionale. “A tal riguardo ribadisco – prosegue Caracciolo – che non esiste alcuna distrazione o alcuno scippo di fondi per l’Alta velocita’ Salerno/Reggio Calabria, previsti dal Pnrr e dal fondo complementare, cosi’ come risulta dal Contratto di Programma che chiunque puo’ consultare sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In totale ammontano dunque a circa 12miliardi di euro le risorse su di esso disponibili destinate alla predetta Alta velocita’, e mai distratte nel corso degli anni. Il governo Meloni non ha toccato alcun capitolo di spesa per i lavori gia’ programmati in Calabria. Le opere finanziate – sostiene l’assessore regionale sono in gara o stanno chiudendo l’iter approvativo e, pertanto, le risorse sono tutte pienamente messe a terra, cosa mai avvenuta in passato. Per quanto riguarda l’elettrificazione della linea Jonica, inoltre – 438 milioni di euro ottenuti per la quasi totalita’ grazie al lavoro dell’attuale governo regionale – ad oggi i lavori delle tratte Sibari-Crotone e Crotone-Catanzaro Lido sono stati consegnati tra novembre e dicembre 2024, sostanzialmente in linea con la programmazione temporale dei progetti definitivi approvati. Per quanto attiene l’intervento di velocizzazione ed elettrificazione della tratta Lamezia Terme-Catanzaro Lido, invece, sono in corso le attivita’ propedeutiche di cantierizzazione, demolizioni e bonifiche. Ed e’ inoltre gia’ prevista la prosecuzione dell’elettrificazione da Catanzaro Lido a Roccella Jonica, per un totale di 190 milioni di euro programmati dalla nostra Giunta e comprensivi della progettazione per la tratta da Roccella a Melito Porto Salvo. L’attuale programmazione dei lavori – conclude Caracciolo – traguarda l’ultimazione delle opere per fasi entro il 2026, in linea con gli obiettivi del Pnrr con le cui fonti e’ parzialmente finanziato l’investimento”.