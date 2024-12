Nasce Calabria Mobility, il progetto a sostegno dei cittadini con difficoltà motorie

Quando professionalità e solidarietà si uniscono, non possono non nascere progetti straordinari. Calabria Mobility è un progetto che chiude il 2024 e si affaccia al 2025 con un obiettivo: rendere liberi tutti coloro che non possono muoversi autonomamente, dai disabili agli anziani, creare quindi mobility.

Sono sei le imprese, simbolo di eccellenza sul territorio, che hanno messo la loro professionalità e la loro esperienza, maturata nei circa sessant’anni di attività, al servizio dei cittadini calabresi.

Binetti Mobility, Ielo Ascensori, Brandonisio Ascensori, ND Ascensori , TSC Impianti e BinettiLift sono gli ideatori di questo progetto. Il team tecnico al passo con la tecnologia è in grado di garantire soluzioni innovative nel campo dell’assistenza e della manutenzione degli impianti di mobilità, sempre con un occhio attento alle esigenze dell’utente. A contribuire ulteriormente è il team amministrativo, offrendo supporto in ambito normativo e aiuto nell’accesso a detrazioni fiscali, soprattutto per i portatori di disabilità. Il progetto nasce quindi per essere un punto di riferimento che garantisce una copertura completa sul territorio, da un punto di vista tecnico, commerciale e di assistenziale sulle normative vigenti.

In Italia soffrono di difficoltà motorie 3.100.000 cittadini (il 5,2% della popolazione).

L’impegno di Calabria Mobility si estende, inoltre, a una partecipazione attiva in associazioni di settore, diventando un valore aggiunto per coloro che cercano consulenze tecniche e normative. Non solo, la tradizione familiare su cui si fonda il gruppo, unita alla costante ricerca dell’eccellenza, si traduce in un servizio che punta a migliorare la qualità della vita di ogni cliente, impegnandosi a mantenere uno standard di eccellenza in continua innovazione per tutti coloro che hanno difficoltà a muoversi liberamente, perché “mobilità è sinonimo di libertà” e il consorzio Calabria Mobility si impegna a rendere liberi.