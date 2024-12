Ue, Nesci (FdI-Ecr): “Politica di coesione ci consente di ridurre disuguaglianze tra le regioni europee”

“Quanto tragicamente accaduto in diverse regioni d’Europa ci ha imposto un intervento urgente a favore degli Stati membri al fine di garantire maggiore flessibilità e maggiori possibilità di finanziamento, per procedere ad una rapida ricostruzione e ridare speranza alle persone che hanno subito ingenti danni”. Così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia- Ecr Denis Nesci coordinatore per Ecr in commissione Regi, durante il suo intervento in Plenaria a Strasburgo sul dibattito sul sostegno regionale di emergenza Restore. “La nostra priorità deve essere quella di garantire agli Stati membri meccanismi efficaci per gestire le emergenze e pianificare la ricostruzione, in aggiunta a quanto già previsto dal Fondo di solidarietà. Ma è essenziale che in futuro – prosegue Nesci rivolgendosi al vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto – questi strumenti non vadano ad intaccare i fondi destinati alla politica di coesione. Quanto proposto oggi, anche con le modifiche apportate dal Consiglio, trova il nostro sostegno, ma non può essere una soluzione a lungo termine. La politica di coesione è lo strumento che ci consente di ridurre le disuguaglianze tra le regioni europee e deve rimanere al centro delle nostre priorità. Sono certo che con lei lo sarà, rafforzando il dialogo con i territori, ascoltandone le esigenze e intervenendo con azioni su misura, per garantire che nessun cittadino sia lasciato indietro.

Noi saremo al suo fianco e al fianco dei territori e dei nostri cittadini”.