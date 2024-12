Lamezia Terme: al via i collegamenti con Roma operati da Aeroitalia

Dal 15 dicembre 2024 Aeroitalia inaugura i nuovi collegamenti tra l’aeroporto di Lamezia Terme e Roma, pensati per offrire ai viaggiatori calabresi un’alternativa comoda e conveniente.

Gli orari, accuratamente studiati, garantiscono la massima accessibilità, con partenze e arrivi ideali sia per trasferimenti giornalieri sia per soggiorni prolungati nella Capitale. Con questa nuova rotta, Aeroitalia si propone come il vettore di riferimento per tutti i viaggiatori calabresi che scelgono Lamezia Terme come punto di partenza, rispondendo alle esigenze delle diverse province della regione.

“L’introduzione di questi nuovi collegamenti è un traguardo significativo per il nostro aeroporto e per l’intera regione Calabria,” ha dichiarato Marco Franchini, Amministratore Unico di Sacal. “Ringraziamo Aeroitalia per aver scelto Lamezia Terme come punto strategico per servire i calabresi, rafforzando ulteriormente il ruolo del nostro scalo come hub centrale per la mobilità del territorio.”

“Per Aeroitalia, questa rotta rappresenta non solo un importante passo strategico, ma anche un’opportunità per contribuire concretamente allo sviluppo e alla valorizzazione di una regione ricca di potenzialità.” Ha dichiarato Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, che continua “Questo nuovo collegamento rappresenta un ritorno alle mie radici. Essendo calabrese, sono profondamente legato a questa terra straordinaria e poter contribuire al suo sviluppo attraverso Aeroitalia è per me motivo di grande orgoglio”.

Dettagli del servizio

• Inizio operativo: 15 dicembre 2024

• Rotta: Lamezia Terme – Roma

Tariffe competitive disponibili sul sito ufficiale di Aeroitalia e presso le principali agenzie di viaggio.