Il maestro Arlia a Berlino per dirigere l’Orchestra Filarmonica Pugliese. Mancuso: “Tra i più brillanti e versatili musicisti italiani della sua generazione”

“Esprimo il più sincero ringraziamento al maestro Filippo Arlia, per l’impegno assiduo e il meritato successo che consente alla Calabria di assurgere ai vertici della musica mondiale”.

Il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, ha voluto congratularsi con il maestro Filippo Arlia che dirigerà – l’11 dicembre a Berlino – l’Orchestra Filarmonica Pugliese in un concerto intitolato “Italienische nacht” (notte italiana).

“Filippo Arlia – ha aggiunto Mancuso – è un pianista e direttore d’orchestra calabrese, considerato uno dei più brillanti e versatili musicisti italiani della sua generazione”. Diplomatosi a soli 17 anni al conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, nella sua carriera ha già tenuto oltre 400 concerti in più di 30 paesi diversi ed ha diretto alcuni dei musicisti più importanti del nostro tempo. È docente al conservatorio “P.I. Tchaikovsky” di Catanzaro – Nocera Nocera Terinese, ed è professore onorario in due conservatori di stato in Russia.

“Il mio augurio – ha concluso il Presidente dell’Assemblea legislativa calabrese – è che il suo percorso seguiti sempre più ad allietare le vite di chi lo ascolta e che la sua arte continui a far vibrare cuori e anime, con l’orgoglio di rappresentare il patrimonio culturale, storico e identitario della nostra regione”.