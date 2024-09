Carabinieri: Occhiuto, sentito grazie a Salsano, auguri e benvenuto a Sciuto

“Voglio porgere un sentito ringraziamento al generale di divisione, Pietro Salsano, destinato a un nuovo prestigioso incarico al comando del Centro unità mobile e specializzata di Roma, per l’impegno profuso in questi anni al comando della Legione Carabinieri Calabria,

Con lui, fin dal mio insediamento al governo della Regione, ho instaurato un proficuo rapporto di collaborazione che si è tradotto in molteplici intese istituzionali, utili a conseguire importanti risultati per il bene del nostro territorio.

Accordi in materia di prevenzione di rischi relativi alle frodi contro la pubblica amministrazione, in campo sanitario e soprattutto nel contrasto ai reati ambientali.

Nella consapevolezza che questa preziosa alleanza con l’Arma proseguirà anche in futuro, auguro un caloroso benvenuto e buon lavoro al generale di Brigata Riccardo Sciuto, che da oggi assumerà il comando della Legione Carabinieri Calabria, con il quale, sono certo, porteremo avanti una solida sinergia interistituzionale, indispensabile a rendere la nostra regione sempre più forte e libera dalle ingerenze criminali”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.