Tonino Russo, Segretario generale Cisl Calabria: solidarietà alla cooperativa Ciarapanì e alla Comunità Progetto Sud di Lamezia per il grave atto intimidatorio subìto. Fare massa critica contro la pervasività della criminalità

«Il gravissimo atto intimidatorio contro la cooperativa Ciarapanì di Lamezia Terme, legata alla Comunità Progetto Sud – scrive in una nota Tonino Russo, Segretario generale della Cisl Calabria – fa registrare nella nostra regione l’ennesimo tentativo di bloccare una generosa e coraggiosa iniziativa finalizzata al lavoro dignitoso e libero e al reinserimento sociale.

La Cisl calabrese esprime la propria vicinanza e solidarietà ai lavoratori, ai responsabili della cooperativa colpita e gravemente danneggiata, e alla Comunità Progetto Sud, una realtà che ha inciso e incide positivamente e profondamente in situazioni difficili, operando per la valorizzazione e il riscatto delle persone e del territorio. Una realtà che, proprio per questa sua azione decisa e competente, da anni subisce “avvertimenti” da una criminalità aggressiva e oppressiva che si oppone alla crescita delle coscienze e delle opportunità.

Mentre chiediamo che al più presto sia fatta luce sull’accaduto, individuando i responsabili e gli eventuali mandanti – conclude Tonino Russo –, sappiamo che la Comunità Progetto Sud non arretrerà di un millimetro nel portare avanti la sua opera al servizio della nostra gente. La Cisl fa e farà la sua parte nell’essere, insieme alla altre realtà sociali, massa critica contro la pervasività della delinquenza organizzata nelle sue varie forme e nel chiedere che le autorità competenti vigilino a tutela di chi vuole la crescita e non la morte della speranza nella nostra terra».