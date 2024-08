Messaggio di cordoglio da parte di Federico Ferraro per la scomparsa del Garante Nazionale dei detenuti

Federico Ferraro (Garante comunale dei detenuti) si esprime sulla scomparsa del Garante Nazionale D’Ettore: “Appresa la triste notizia della scomparsa del Prof. Felice Maurizio D’Ettore, da gennaio, Presidente del Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, desidero formulare all’ufficio del Garante Nazionale e alla famiglia le più sincere condoglianze. Nei mesi scorsi, era in corso un’ interlocuzione comunale per invitare il presidente D’Ettore a visitare la locale realtà carceraria e le sue condizioni. Anche per questo motivo, la prematura scomparsa colpisce profondamente. È un momento delicato per le carceri italiane e di grande sofferenza. Vicinanza ai familiari nella preghiera.”