Boom di iscritti al Polo formativo regionale Sna, Princi: “Concluso con successo il primo modulo formativo”

“ Grande successo stanno registrando i corsi formativi promossi dal Comitato di coordinamento della Scuola nazionale della Pubblica Amministrazione (Sna) destinati al personale degli enti locali della regione Calabria “.

A dichiararlo e’ la Presidente del Polo territoriale calabrese, l’euro deputata Giusi Princi, a margine dell’incontro tenuto con i componenti del tavolo dalla stessa coordinato in cui sono inseriti i rappresentanti dell’Universita’ Mediterranea, della SNA e della funzione pubblica.

“Sono state oltre 200 le iscrizioni pervenute per i seguenti corsi formativi : “Comunicazione efficace negli enti locali”, ‘Monitoraggio e rendicontazione dei progetti Pnrr”.

Si è concluso con successo uno dei moduli del primo corso svoltosi presso la sede calabrese Palazzo Zani a Reggio Calabria, dichiara Giusi Princi. I restanti percorsi, come da cronoprogramma stilato dal tavolo, si svolgeranno prossimamente concludendosi entro dicembre 2024. La SNA ha deciso infatti di soddisfare tutte le richieste pervenute finanziando tutti i percorsi. C’è grande bisogno di formazione, afferma Giusi Princi, rispondiamo anche alle sfide europee elevando le competenze e la qualità della Pubblica Amministrazione calabrese.

Il Polo formativo regionale della Sna – sottolinea la Presidente del Polo – vede la Calabria prima tra le Regioni d’Italia ad istituirlo. Lo abbiamo fortemente voluto con il presidente Roberto Occhiuto, con il parlamentare calabrese Francesco Cannizzaro, con il Ministro Paolo Zangrillo e con il rettore dell’università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, anche al fine di migliorare la qualità dei servizi pubblici calabresi, ottimizzando i processi amministrativi in chave di risposte sempre più prossime ed efficienti ai cittadini.

È stato istituito, a Reggio Calabria, a Palazzo Zani, con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione e reso operativo grazie alla stipula di un protocollo d’intesa tra la Regione Calabria, il Dipartimento della funzione pubblica, la Sna e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Il Polo formativo della Calabria – conclude l’eurodeputata Princi – è pronto a recepire le istanze e i suggerimenti di tutti gli Enti locali per rendere, insieme, la pubblica amministrazione calabrese più moderna, efficiente e orientata ai bisogni dei cittadini. A questo riguardo avvieremo anche una campagna di ascolto e co-progettazione che aiuterà il Polo a definire l’offerta formativa più rispondente ai bisogni dei territori”.