Approvazione Piano Supporto Fragilità, Mattiani: “Regione Calabria attenta ai bisogni dei più deboli”

“Con l’approvazione da parte della Giunta Regionale del piano regionale di supporto alle fragilità a valere sul PR FSE+ 2021 – 2027, la Regione Calabria dimostra ancora una volta grande attenzione nei confronti delle categorie dei più deboli.”. A dichiararlo in una nota il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani nel commentare il piano approvato di recente dalla Giunta Regionale.

“Il Piano Salute e Welfare è di valore pari a circa 88,5 milioni di euro e coinvolgerà con un ruolo attivo, gli Ambiti Sociali Territoriali, le Aziende Sanitarie Provinciali, gli Enti del Terzo Settore, i Comuni e l’ente erogatore. Undici gli interventi programmati che riguarderanno anziani, studenti, diversamente abili, persone affette da patologie o

disturbi, donne vittime di violenza, famiglie neo costituite, persone a rischio di esclusione sociale, malati psichiatrici e autori di reato. I progetti sono frutto di un’attenta analisi e raccolta dei fabbisogni di tutto il territorio regionale

nonché del confronto con il tavolo regionale dell’integrazione sociale e con il tavolo regionale della disabilità.”.

Le risorse contemplate dal Piano, prosegue Mattiani: “Saranno destinate: alle periferie e alla riduzione delle distanze degli abitanti in contesti disagiati dagli altri concittadini in termini di opportunità; alla realizzazione di iniziative che sostengono la pratica sportiva per ragazze e ragazzi con disabilità o con fragilità; a promuovere il ruolo attivo delle persone anziane nella società e prevenirne la marginalizzazione; a sostenere le famiglie nella loro missione di cura e assistenza dei familiari con disturbi dello spettro autistico; a sostenere nuclei familiari in difficoltà economica per l’accesso ai servizi culturali; a rafforzare e migliorare servizi di tipo domiciliare che supportano le famiglie nella loro funzione educativa; a promuovere azioni di prevenzione, prossimità e sostegno alle famiglie con familiari affetti da Alzheimer in collaborazione con enti del terzo settore; a sostenere percorsi di semi autonomia volti all’inclusione sociale e lavorativa a favore delle donne vittime di violenza per il tramite dei Centri anti violenza e delle case rifugio presenti in Calabria, che costituiscono il fulcro della rete territoriale per la presa in carico delle donne vittime di violenza; al potenziamento dell’Hub regionale e dei percorsi di inserimento per la collocazione dei pazienti psichiatrici autori di reato da parte dell’Autorità Giudiziaria; alla sperimentazione nelle scuole dello psicologo volto alla prevenzione di fenomeni psicosociali, alla promozione degli studenti e del personale coinvolto nel processo educativo, in un’ottica interpersonale e non finalizzata a un intervento di tipo riparatorio; all’implementazione dei

sevizi territoriali di diagnosi e supporto dei disturbi Dsa, migliorandone l’accesso paritario a servizi di qualità, creando un raccordo tra istituzioni educative e socio-sanitarie e consentendo un’assistenza facilmente accessibile e flessibile, capace di prendersi cura delle persone nel contesto in cui vivono.”.

In conclusione il Consigliere Mattiani:

“Un piano ambizioso, quindi, che pone al centro la persona e che denota il grande lavoro che il nostro Governo regionale sta portando avanti in questi anni in tutti i settori, specie a supporto dei più fragili. Il mio plauso va all’Assessore Emma Staine, proponente del piano, che sta lavorando con grande impegno e dedizione.”.