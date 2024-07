Aeroporti, Occhiuto: “Il nostro obiettivo è costruire con Ryanair un rapporto che duri fino al 2050”

“Sono davvero felice di avere qui il ceo di Ryanair Eddie Wilson con cui abbiamo costruito un rapporto che si è via via consolidato. Ricordo che Ryanair è il primo vettore d’Europa e sono molto contento del rapporto che abbiamo costruito che ha consentito il rilancio del sistema aeroportuale della Calabria”.

Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in occasione della presentazione, a Catanzaro, del piano di potenziamento dei voli da e per la regione predisposto dalla Compagnia aerea irlandese.

“Quando ci vedemmo Wilson un anno fa – ha aggiunto Occhiuto – mi segnalò la possibilità di lavorare affinché venisse cancellata l’addizionale sui passeggeri che ritengo una tassa stupida che costa ai vettori 6.50 euro a passeggero e disincentiva gli investimenti in nuove rotte. Abbiamo svolto un lavoro molto intenso con il Governo e con il Parlamento per consentire alla Calabria di non far pagare questa tassa ai vettori e questa circostanza credo che si quella che ha indotto Ryanair di sviluppare questo piano di potenziamento”.

“Stiamo valutando insieme a Ryanair – ha poi sostenuto Occhiuto – altri investimenti da parte di questo importante vettore europeo e come sapete Sacal ha fatto una manifestazione di interesse per affidare in concessione delle aree. A Lamezia Terme nasceranno degli hangar per la manutenzione degli aeromobili e saranno affidati per 25 anni in concessione. Il nostro obiettivo è costruire con Ryanair un rapporto che duri fino al 2050”.

Sulla questione legata alla realizzazione degli hangar è intervenuto anche il ceo di Ryanair. “Abbiamo bisogno – ha detto – di ulteriori 20 di questi hangar in Europa per continuare a crescere. Abbiamo identificato uno spazio all’interno del sedime aeroportuale di Lamezia Terme. C’è una discussione in corso che speriamo si concluderà a breve, nelle prossime settimane. Prima vediamo di concluderla e prima inizieremo a investire”.