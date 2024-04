Troupe aggredita, Ad e Dg Rai: “Noi sempre per la legalità”

“L’ennesimo fatto di cronaca che ha visto coinvolti operatori dell’informazione Rai non fermerà il racconto del servizio pubblico sulla criminalità e sulle sue diramazioni sul territorio”, sottolineano in una nota l’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi dopo l’aggressione a una troupe della Tgr Calabria. “Oltre ad esprimere la solidarietà di tutta l’azienda nei confronti dei colleghi aggrediti – aggiungono Sergio e Rossi – desideriamo anche esprimere loro il nostro ringraziamento per aver portato a termine il lavoro e per aver resistito alle intimidazioni. Questi colleghi rappresentano la vera essenza della Rai da sempre schierata dalla parte giusta della barricata: quella della legalità. Un grazie sentito anche a tutta la Tgr Calabria a cui va la nostra vicinanza”.