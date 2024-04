Aggressione alla troupe Tgr Calabria, Senese (Uil): “Vile attacco contro la libertà di stampa”

“Quanto accaduto al giornalista della Rai Lorenzo Gottardo e agli operatori della testata giornalistica regionale è inaccettabile. La Uil Calabria esprime la sua più ferma condanna per l’atto di violenza perpetrato ai danni della troupe della Rai Calabria, avvenuto durante l’espletamento del loro dovere professionale. Questo vile attacco non solo mina la libertà di stampa e di informazione, ma rappresenta un’offesa alla democrazia stessa e ai valori fondamentali della convivenza civile”.

Lo afferma Maria Elena Senese, segretaria generale Uil Calabria.

“Il giornalismo – prosegue – è una pietra angolare della nostra società, il cui ruolo è fondamentale per garantire trasparenza, responsabilità e la diffusione di informazioni cruciali per il dibattito pubblico. Attacchi come quello subito oggi dalla troupe della Rai Calabria non possono e non devono essere tollerati in una società civile. La Uil Calabria si unisce quindi al coro di voci che condannano fermamente questo atto di violenza e esprime la sua totale solidarietà ai giornalisti della Rai Calabria. Il loro impegno nel portare avanti il loro lavoro nonostante le difficoltà e gli ostacoli è un esempio di coraggio e professionalità che merita il massimo rispetto e sostegno da parte di tutti noi. Chiediamo alle autorità competenti di fare piena luce su questo episodio, assicurando che i respon-sabili vengano identificati e portati di fronte alla giustizia. Inoltre, ribadiamo l’importanza di garantire la sicurezza e l’incolumità dei giornalisti nel loro lavoro quotidiano, affinché possano svolgere il loro ruolo senza timori né minacce”.

“In questo momento di difficoltà – conclude Maria Elena Senese – la Uil Calabria si stringe attorno a Lorenzo Gottardo, alla troupe della Rai Calabria e a tutti i giornalisti che quotidianamente si impegnano per informare il pubblico, difendendo la libertà di stampa e il diritto dei cittadini a essere informati in modo imparziale e completo”.