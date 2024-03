Da Napoli parte il corteo contro l’autonomia differenziata: arrivati comitati e cittadini anche dalla Calabria

Non solo da Napoli e dalla Campania, ma sono arrivati cittadini e comitati anche dalla Puglia e dalla Calabria per partecipare alla manifestazione contro la riforma dell’autonomia differenziata. Con il passare dei minuti il raduno in piazza Garibaldi si sta affollando in vista del corteo che dovrebbe arrivare in piazza Plebiscito.

Sul fronte delle istituzioni è presente il vice presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, il componente della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino e sindaci di alcuni comuni campani, tra cui Bellizzi e Baronissi. Assente il Comune di Napoli.

A sfilare anche i sindacati, movimenti studenteschi, movimenti civici. Adesione anche del M5s e Alleanza Verdi Sinistra.

Tantissimi gli striscioni esposti tra cui ‘L’autonomia incatena il Sud’, ‘Con l’autonomia differenziata il Paese è spaccato e il Sud è spacciato’. E ancora ‘L’Italia non si taglia’ e ‘Da Nord a Sud non ci scassate il Paese’.