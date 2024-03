L’Italia senza Sicilia e Sardegna nello stand di Vienna, risponde la Regione Calabria: “Solo in una piccola immagine stilizzata della Penisola”

“La Regione Calabria ha partecipato alla Fiera delle vacanze, in corso a Vienna, con uno stand autonomo. In tutto il materiale promozionale esposto e ampiamente distribuito dalla nostra Regione nel corso della manifestazione la cartina dell’Italia è riportata in modo tradizionale con Sicilia e Sardegna. Solo in una parte marginale del padiglione è presente una piccola immagine stilizzata della Penisola senza le due isole che ha il solo obiettivo di mettere il più possibile in primo piano la posizione geografica della Calabria”. Così, in una nota, Maria Antonella Cauteruccio, dirigente generale al Turismo, Marketing territoriale e Mobilità della Regione Calabria.

“Non si tratta, quindi – aggiunge – della riproduzione né di una mappa fisica, nè di una mappa politica del nostro Paese. Siamo fieri di avere rappresentato anche quest’anno la Calabria a Vienna con un programma molto apprezzato e con uno stand più grande dell’anno scorso che ha riscosso molto interesse e ricevuto tanti apprezzamenti dai visitatori, dalle altre Regioni, dal rappresentante dell’ambasciata austriaca e dall’Enit”.