Occhiuto: “Solidarietà al presidente Meloni. Contrapposizione non può sfociare in simili inqualificabili gesti”

“Massima solidarietà e vicinanza al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggetto di intollerabili forme di avversione nel corso di una manifestazione. La contrapposizione politica e la libertà di pensiero e di espressione non possono mai sfociare in simili inqualificabili gesti. Condanniamo con fermezza tali violenze che non devono trovare mai spazio in una società democratica e ispirata alla convivenza civile”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.