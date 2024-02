Ponte sullo Stretto, Carrà (Lega): “Bene l’ok ad aggiornamento progetto, grazie a Salvini per la dedizione”

“E’ un’ottima notizia l’aggiornamento del progetto definitivo del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia: si procede a grandi passi verso un traguardo storico per il nostro Paese. Il Ponte sullo Stretto, opera fondamentale per i collegamenti nord sud e grazie alla quale non solo si ridurranno i tempi di percorrenza, ma anche le emissioni di inquinanti, accorcerà le distanze, permetterà crescita e sviluppo, sarà volano di economia. Tutto questo grazie all’impegno e alla dedizione del ministro Matteo Salvini, al lavoro per dare all’Italia infrastrutture moderne e all’avanguardia dopo anni di nulla targato sinistra”.

Lo dichiara il deputato siculo della Lega, Anastasio Carrà.