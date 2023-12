“I fondi del Pnrr non possono essere utilizzati per finanziare il Ponte sullo Stretto. Strano che il sindaco di Cosenza non lo sappia, un amministratore locale dovrebbe quantomeno conoscere leggi e regolamenti. Per le prossime volte, consigliamo a Caruso di studiare e informarsi prima di lanciarsi a dichiarazioni sbagliate”.

Lo dichiara la deputata calabrese della Lega, Simona Loizzo.