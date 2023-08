27 casi Covid in Calabria: tasso di positività al 4,16%

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 640837 (+27) rispetto a ieri.

Tasso di positività al 4,16%

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4410702 (+649).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 55 (4 in reparto, 1 in terapia intensiva, 50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 115684 (115224 guariti, 460 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 52 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 32 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 191822 (190273 guariti, 1549 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 4 (0 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 60499 (60207 guariti, 292 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 34 (7 in reparto, 1 in terapia intensiva, 26 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 210920 (209977 guariti, 943 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 0 (0 in reparto, 0 in terapia intensiva, 0 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53990 (53784 guariti, 206 deceduti).

Nel bollettino odierno si registra una vittima. Sono 34 le persone ricoverate in area medica; 2 le persone in Terapia intensiva.