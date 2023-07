Emergenza migranti, Piantedosi: “In Calabria rilevato rafforzamento del sistema di accoglienza”

“Le maggiori criticità a gestire il sistema di accoglienza, la cui capacità è stata incrementata di circa il 22% sul territorio nazionale, si stanno registrando nelle regioni che non avendo espresso l’intesa, come la Toscana, non sono in condizioni di avvalersi delle deroghe di protezione civile. Di contro proprio nelle regioni maggiormente interessate dai flussi, come Sicilia e Calabria, si rileva una sostanziale tenuta del sistema di accoglienza rafforzato dalle misure adottate per effetto dello stato di emergenza”.

Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al question time al Senato, in merito ai recenti casi di gestione dei porti di sbarco dei migranti.

“Riguardo a Lampedusa – ha aggiunto Piantedosi – dopo la dichiarazione dello stato di emergenza voluta dal governo, l’affidamento della gestione dell’hotspot alla Croca Rossa, alcuni interventi strutturali e il costante rapido turno over degli ospiti della struttura grazie a procedure accelerate, hanno consentito di superare la situazione di assoluto degrado in cui versava tale centro prima delle iniziative di questo governo e l’assoluta inadeguata accoglienza riservata agli ospiti, dove sono presenti oggi 408 persone su una capienza incrementata da 440 a 680 posti”.