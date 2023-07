Ennesimo decesso sul lavoro nel Cosentino, Filca Cisl Calabria: “La mancata sicurezza rimane questione di portata nazionale”

Oggi ennesimo incidente mortale in un cantiere edile in provincia di Cosenza. A perdere la vita un operaio di 48 anni caduto accidentalmente da un’impalcatura. L’uomo ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto. La Filca Calabrese si stringe al dolore della famiglia e dell’intera comunità. Continuiamo a sostenere, come Filca, che il tema della mancata sicurezza rimane una questione nazionale. Chiediamo con forza il rispetto delle norme, il rafforzamento della prevenzione e il potenziamento del personale per i controlli. Riteniamo che la sicurezza sul lavoro debba essere considerata un investimento e non un costo. Le alte temperature di queste ultime settimane, con esposizione al sole, per alcune fasi lavorative, mettono a rischio la salute e la tutela dei lavoratori.

Ottavio De Luca, Reggente Filca Cisl Calabria