“Nella giornata di ieri, 26 luglio, le richieste di concorso aereo per gli incendi boschivi sono state 24: 8 per la Sicilia, 7 per Calabria, 4 per la Sardegna, 3 per la Puglia, uno ciascuno per Abruzzo e Lazio”. Così il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, intervenendo alla Camera nella sua informativa alla Camera sugli eventi calamitosi degli ultimi giorni.