A Leonardo Donato la Medaglia d’oro Calabria del Premio Brutium 2023

Questa sera alle 18, presso la Sala della Protomoteca del Comune di Roma, Leonardo Donato, ceo di We Inform, società editrice di Fortune Italia, sarà premiato con la Medaglia d’oro Calabria del Premio Brutium Edizione 2023. La Medaglia d’Oro Calabria è il riconoscimento che l’Associazione Brutium conferisce dal 1966 a personalità nate in Calabria, che si sono distinte con la loro vita e le loro opere, onorando la loro terra. Coniata dallo scultore Alessandro Monteleone, la medaglia raffigura la tipica “pacchiana” che con la cesta in testa piena di ricordi lascia il suo paese natio per andare a Roma.

“L’evento di questa sera – il commento di Leonardo Donato – dimostra plasticamente che esiste molto più della Calabria dei facili stereotipi. Credo di poter parlare tranquillamente a nome di tutti i conterranei premiati con me oggi, esprimendo orgoglio e gratitudine per una terra che ci ha insegnato il senso del dovere e del sacrificio. L’unico vero motivo per cui ci sono molti calabresi che ottengono risultati significativi in quello che fanno è l’attitudine al lavoro che li accomuna. Spero che in futuro siano sempre meno i calabresi costretti a emigrare per affermarsi, situazione resa sempre più possibile dall’aumento di valore evidentissimo della formazione universitaria regionale. Trasferirsi per studiare era una via di fuga praticamente obbligata per la mia generazione, ora non più. Un ringraziamento a Gemma Gesualdi e Fabio Federico per il loro impegno e per l’encomiabile capacità di trasferire di generazione in generazione il senso vero di appartenenza e comunità.”

Il riconoscimento che premia i calabresi nel mondo, andrà anche al giornalista Franco Bartucci, al questore di Roma Carmine Belfiore, a Gianni Crea, clavigero del Vaticano, Rosario De Luca, presidente Consiglio Nazionale Ordine Consulenti Lavoro, al cardiochirurgo Carmelo Dominici, all’urologo Enzo Gentile, all’oculista Amedeo Lucente, a Nicola Maione, presidente Monte Paschi di Siena, a Patrizia Mirigliani, patron Miss Italia, a Francesco Napoli, vicepresidente nazionale Confapi, a Enrico M. Pujia, capo Dipartimento Programmazione Strategica Ministero LL PP, a Luigi Sbarra, segretario generale Cisl, e Sua Eccellenza Monsignor Antonio Staglianò, presidente Pontificia Accademia di Teologia.

“Questi nomi – conclude il ceo di We Inform – confermano la forte presenza di noi calabresi nel tessuto politico, professionale, imprenditoriale e artistico italiano. La Calabria è una terra meravigliosa da visitare ma le nostre eccellenze non sono esclusivamente turistiche ed enogastronomiche. Serve una narrazione diversa che aiuti a promuovere in modo inedito e imprenditoriale il nostro territorio.”