Covid: in Calabria in calo contagi (+174) e tasso di positività (6,94%). Tre i decessi

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 627609 (+174) rispetto a ieri. Il tasso di positività si attesta, quindi, al 6,94%.

Attualmente i positivi in Calabria sono 1.960 (-313 rispetto a ieri); di questi, 1.821 sono in isolamento (-307 rispetto a ieri), 129 ricoverati (-6 rispetto a ieri), e 10 in rianimazione. Nella giornata odierna si registrano 484 guariti, che portano il numero complessivo a 622.360, e 3 morti, per un totale di 3.289 deceduti dall’inizio della pandemia.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4179143 (+2.508).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 176 (25 in reparto, 9 in terapia intensiva, 142 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 111617 (111192 guariti, 425 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1057 (67 in reparto, 0 in terapia intensiva, 990 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 185982 (184526 guariti, 1456 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 58 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59546 (59268 guariti, 278 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 465 (16 in reparto, 1 in terapia intensiva, 448 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 207987 (207074 guariti, 913 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 73 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 61 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53078 (52880 guariti, 198 deceduti).