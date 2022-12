iPhone 12 ricondizionato: perché conviene e a cosa fare attenzione prima di acquistarlo

Comprare un iPhone 12 ricondizionato conviene davvero e, se sì, come sceglierlo e a cosa fare attenzione? Anche tra i fan di Apple le alternative che vengono dal mercato dell’elettronica refurbished – un mercato fiorente che sarebbe arrivato a valere a livello globale oltre 80 miliardi di dollari – sono sempre più apprezzate: qui di seguito proveremo meglio a capire perché e a fornire qualche consiglio utile soprattutto a chi stia acquistando per la prima volta un iPhone ricondizionato.

Perché comprare un iPhone 12 conviene e come sceglierlo

Comprare un iPhone 12 su Certideal o altri siti specializzati in smartphone ricondizionati permette innanzitutto di risparmiare sul prezzo: secondo alcune stime si può arrivare a spendere fino al 50% o 60% in meno per modelli di iPhone sul mercato ormai da qualche anno, mentre per gli iPhone di ultima generazione o top gamma il risparmio optando per il refurbished si aggira intorno al 30% o 40%. Comprare un iPhone ricondizionato conviene, insomma, sia a chi semplicemente vuole pagare meno l’iPhone e sia a chi ha prefissato un budget e vuole riuscire a spenderlo per uno smartphone con caratteristiche o prestazioni avanzate: spulciando i cataloghi di chi vende iPhone ricondizionati, infatti, si potrebbe riuscire a trovare allo stesso prezzo che hanno da nuovi modelli vecchi o con capacità di memoria limitate iPhone usciti da meno tempo sul mercato o con memoria da 128 GB per esempio.

Ciò che ha reso gli iPhone ricondizionati molto popolari, oltre al prezzo ridotto, è comunque la loro ottima qualità. Il refurbishing – di qualsiasi tipo di oggetto elettronico, non solo di cellulari e smartphone – prevede, infatti, che prima di essere nuovamente messi sul mercato i device passino in un laboratorio specializzato e attraverso una serie di step per verificarne la piena funzionalità o eventualmente correggere errori e sostituire parti malfunzionanti. Alla fine dell’intero processo un iPhone ricondizionato sarà stato riportato alle condizioni di fabbrica e questo lo rende letteralmente come nuovo.

Leggere attentamente le schede prodotto presenti sui siti che vendono iPhone ricondizionati aiuta in questo senso a capire meglio la storia del singolo prodotto e che tipo di interventi ha subito e a farsi, di conseguenza, un’idea di quali possano essere le sue reali prestazioni. Soprattutto nel caso di modelli recenti, come l’iPhone 12 appunto, non è difficile imbattersi in prodotti provenienti da stock rimasti invenduti o da forniture aziendali: sono a tutti gli effetti smartphone nuovi e mai utilizzati, per quanto possano essere stati accesi, con un prezzo decisamente conveniente se se ne considera la qualità.

Dalle informazioni disponibili sui siti di iPhone ricondizionati dovrebbe essere semplice risalire anche agli anni di esperienza del laboratorio e capire se si tratta o meno di un laboratorio certificato. Potrebbe essere utile leggere recensioni ed esperienze di utenti che ne hanno già acquistato o fare un paragone con le altre offerte di iPhone 12 ricondizionati che si è riusciti a trovare. Una rassicurazione in più quanto alla serietà del venditore viene dalla possibilità di usufruire di policy per il reso e/o di una garanzia sul prodotto.