Consiglio approva a maggioranza Manovra di Bilancio: sì a tutti i provvedimenti e alle proposte che la compongono

Il Consiglio regionale ha approvato, a maggioranza, con l’autorizzazione al coordinamento formale, tutti i provvedimenti e le proposte che compongono la manovra di Bilancio della Regione. Nel dettaglio sono stati approvati: il Rendiconto generale ed il Rendiconto consolidato relativi all’esercizio finanziario 2021; la proposta di legge recante ‘Adozione delle misure conseguenziali al giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021 – Variazione al bilancio di previsione 2022-2024’; il Bilancio consolidato dell’anno 2021 della Regione – articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; il Documento di Economia e Finanza della Regione (Defr) per gli anni 2023-2025; la Legge di stabilità regionale 2023 ed il Bilancio di previsione finanziario della Regione per gli anni 2023-2025.