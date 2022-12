‘Ndrangheta, Messina (direttore centrale anticrimine): “Operazione di oggi completa ciclo repressivo, consentendo 200 arresti in 10 giorni”

”L’operazione di oggi completa un ciclo repressivo che negli ultimi 10 giorni ha interessato diverse Squadre Mobili italiane, coordinate dalle rispettive procure ordinarie e distrettuali (Milano, Roma, Napoli, Brescia, Salerno, Perugia, Latina, Reggio Calabria, Catania, Trapani e Catanzaro), consentendo l’esecuzione da parte della Polizia di Stato di ben 200 arresti”. Lo dichiara Francesco Messina, direttore centrale anticrimine della Polizia.

”Diversi i consessi criminali smantellati e i delitti contestati, dall’associazione di tipo mafioso alle estorsioni, nonché lo spaccio massivo di sostanze stupefacenti e reati concernenti le armi – continua – Appare ormai consolidata la tendenza delle mafie a investire nel commercio massivo di droga e nella conseguente gestione diretta di diverse piazze di spaccio, in grado di produrre somme enormi che poi vengono inserite in un complesso circuito internazionale di ripulitura del denaro che vede il protagonismo di facilitatori, riciclatori con ritorni in ricchezza per le organizzazioni criminali mafiose italiane ammontanti a svariati milioni di euro”.