Gratteri: “‘Ndrangheta si sta radicando anche in Umbria”

Anche in Umbria “possiamo cominciare a parlare di radicamento della ‘ndrangheta”: a sottolinearlo è stato il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, rispondendo ai giornalisti a Perugia.

Lo ha fatto in occasione del libro “Fuori dai confini – La ‘ndrangheta nel mondo” presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia. “Della presenza della ‘ndrangheta in tutta Italia e quindi anche in Umbria ne abbiamo contezza da almeno 20 anni” ha spiegato il magistrato. “In questa regione – ha aggiunto – c’è e anche di recente abbiamo fatto dei processi in Calabria che hanno interessato soprattutto attività di riciclaggio”.

“Sappiamo – ha spiegato Gratteri – che le mafie sono presenti dove c’è da gestire denaro e potere dove è più facile mimetizzare la ricchezza”.