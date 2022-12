Energia, Unindustria: “Soddisfatti istituzione Fondo FEI”

“Apprendiamo con soddisfazione che la Giunta Regionale ha deliberato la costituzione del Fondo Energia Imprese (Fei) con una dotazione finanziaria di quasi 45 milioni di euro, con un finanziamento per l’installazione di impianti per la produzione e l’accumulo di energia da fonti rinnovabili”. Lo afferma il presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara.

“Va pertanto – prosegue – espresso apprezzamento all’Assessore alle Attività Produttive, Rosario Varì per questo provvedimento che rappresenta uno strumento concreto per le imprese al fine di fronteggiare insieme agli altri provvedimenti governativi in campo, l’aumento dei costi energetici. È fondamentale, dunque incentivare le imprese verso il sentiero preciso delle energie rinnovabili, al fine di contrastare il caro energia, ma anche per poter raggiungere una politica energetica regionale che ci consenta di guardare con serenità al futuro, ed in questa direzione Unindustria Calabria, in passato, si era fatta portavoce della portata di questa emergenza energetica, avviando con la Regione Calabria un confronto per mettere in campo azioni e misure funzionali alle dinamiche evolutive del contesto”.

“Siamo pertanto soddisfatti – conclude il leader degli industriali calabresi – dell’avvio di questa misura che si inserisce, nel quadro di una politica economica tesa da un lato alla tenuta del tessuto produttivo, e, dall’altro, alla messa in campo di un percorso strategico funzionale a far cambiare passo alla regione Calabria”.