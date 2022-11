26esima edizione Colletta Alimentare: in Calabria 450 punti vendita per i volontari

È in moto da settimane la macchina organizzativa del Banco Alimentare così che il prossimo 26 novembre, ultimo sabato del mese, giorno deputato storicamente alla Colletta Alimentare sia tutto pronto.

La Calabria non è da meno, tant’è che il Presidente del Banco Alimentare della Calabria, Franco Falcone ha invitato a “casa nostra” il presidente della Fondazione Banco Alimentare Giovanni Bruno per presentare l’iniziativa.

“Quest’anno celebriamo la 26ma edizione della Colletta nazionale, di nuovo in presenza, in un momento particolarmente difficile pertanto è necessario il coinvolgimento di tutti perché ogni piccolo gesto può fare la differenza”, ha dichiarato nel corso della conferenza stampa di presentazione Giovanni Bruno.

“Un grazie di cuore a tutte le aziende che permettono la realizzazione di questo evento”, dichiara Gianni Romeo, Direttore del Banco Alimentare della Calabria. “Saranno infatti oltre 450 i punti vendita che apriranno le loro porte ai nostri volontari e alla generosità dei calabresi il prossimo 26 novembre. Un grazie va anche agli enti che quotidianamente, e non solo durante il periodo della Colletta, ci supportano nella distribuzione dei beni di prima necessità”.

In questi giorni è partito anche l’appello a tutti coloro che vorranno dare una mano durante la giornata della Colletta Alimentare. In tutta la Calabria, così come in tutta Italia, c’è bisogno di mani e sorrisi pronti ad accogliere, all’ingresso dei supermercati aderenti, le persone che si recheranno a fare acquisti invitandoli a donare. Per aderire è possibile contattare il Banco Alimentare della Calabria sui profili social, sul sito internet https://www.bancoalimentare.it/it/comeaiutarci oppure telefonando al numero 0984-404077.