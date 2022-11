Riprende l’organizzazione di Azzurro Donna Calabria: i nuovi ingressi

Riprende l’organizzazione di Azzurro Donna Calabria. Alla già consistente rete femminile, presente in moltissimi comuni calabresi, si aggiungono oggi, Barbara Ventura nominata coordinatrice comunale della Città di Crotone, Pirillo Giusy nominata coordinatrice comunale di Mandatoriccio, Romina Candela, nominata coordinatrice comunale di Cessaniti, Caserta Mariangela, nominata coordinatrice comunale di Mendicino e Silvana Panza, che riceve la nomina a vice-coordinatrice di Fuscaldo. “Ringrazio di vero cuore alle new entry, certa che continueranno a lavorare con impegno costante, per le rispettive realtà che rappresentano. Continueremo insieme tutte, ad impegnarci per una politica femminile più presente nelle istituzioni e, più decisiva nelle scelte, oltre ovviamente, a supportare le tante donne in difficoltà, che non vedono da tempo uno spiraglio di luce. E non tralasceremo, il mondo della disabilità, che ci vede da sempre impegnate, attraverso l’istituzione del garante dei diritti dei disabili in quasi tutti i comuni calabresi. Auguri e buon lavoro a tutte!” afferma Maria Josè Caligiuri Coordinatrice Regionale Azzurro Donna Calabria Forza Italia e Coordinatrice Azzurro Donna Centro, Sud e Isole.