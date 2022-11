Atti intimidatori agli assessori di San Luca e Cassano allo Ionio, le solidarietà dei sindaci di Anci Calabria

Il Comitato Direttivo Anci Calabria, riunitosi stamane a Catanzaro, ha espresso massima solidarietà e vicinanza agli assessori dei Comuni di San Luca e Cassano allo Ionio.

“I sindaci di Anci Calabria si stringono in segno di sostegno agli assessori Leonardo Sposato del Comune di Cassano Allo Ionio e Francesco Cosmo del Comune di San Luca, per i gravi atti intimidatori subiti. Siamo certi che la giustizia farà il suo corso e che Sposato e Cosmo sentiranno forte la vicinanza delle loro comunità, continuando a rappresentare in maniera ancora più profonda i valori democratici delle istituzioni che rappresentano quotidianamente con passione e integrità”, si legge nella nota a firma di Anci Calabria.