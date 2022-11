Giuseppe Mangialavori eletto presidente della Commissione Bilancio della Camera

Giuseppe Mangialavori di FI, a quanto si apprende, è stato eletto presidente della commissione Bilancio della Camera, Federico Mollicone di FdI è il nuovo presidente della commissione Cultura.

“Un giusto riconoscimento per le capacità, l’esperienza e la correttezza che da sempre hanno contraddistinto l’attività politica di Giuseppe Mangialavori”. Con queste parole il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, commenta l’elezione del deputato di Forza Italia a presidente della Commissione Bilancio della Camera. “Un incarico di grande rilevanza che sancisce il valore e le qualità, se mai ce ne fosse stato bisogno, dell’onorevole Mangialavori, e che premia l’azione di chi ha sempre lavorato al fianco delle persone, degli amministratori, per raggiungere il bene supremo per un politico che è il benessere dei cittadini. È anche per tale motivo – conclude il sindaco di Vibo Valentia – che la città tutta deve sentire come proprio questo riconoscimento. A Giuseppe vanno i miei auguri di un proficuo lavoro per il bene del Paese, con la consapevolezza che la nostra Vibo Valentia sarà sempre dalla sua parte”.